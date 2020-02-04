السيسي يؤكد عودة الصيادين المحتجزين في اليمن ويشيد بجهود الدولة المصرية

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عودة الـ32 صياداً مصرياً الذين كانوا محتجزين في اليمن .. مشيداً بهذا الصدد بجهود الدولة المصرية التي نجحت في إعادتهم .



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جاء ذلك في منشور له على حسابه في الفيسبوك، قال فيه إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج.

وفي ختام منشوره، تقدم رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين، واختتم منشوره قائلا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".