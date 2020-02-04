عبدالفتاح البرهان يؤكد دعم السودان للشعب الفلسطيني ويكشف سبب لقاءه بنتنياهو

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أكد رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، موقف السودان الداعم للشعب الفلسطيني ودولته المستقلة .



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وأوضح البرهان أن لقاءه برئيس دولة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني .. مشيراً إلى أن العلاقات مع إسرائيل من مسؤولية المؤسسات المعنية بحسب وثيقة الدستور .

وأثار لقاء البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا رد فعل غاضب خاصة وأنها جاءت في وقت تشهد فيه هذا الوضع الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية .