شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يسير عيادة طبية متنقلة إلى المخا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى منطقة حسي سالم التابعة لمديرية المخا بمحافظة تعز ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالساحل الغربي.

وقام الفريق الطبي بإستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات المرضية وتشخيصها بعمل الفحوصات المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني. Advertisements وقال مصدر عامل في الفريق الطبي إن الفريق قام بالنزول الميداني إلى قرية حسي سالم بمحافظة تعز لمعاينة الحالات المرضية من المواطنين وتقديم العلاجات المناسبة لهم بشكل مجاني. وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية في الساحل الغربي وتسيير العيادات الطبية المتنقلة لعلاج المرضى من المواطنين.

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