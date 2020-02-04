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شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تجلي رعاياها من الصين على متن طائرات عسكرية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت على متنها 82 مواطنا روسيا من مطار مدينة ووهان الصيني إلى روسيا، وذلك على خلفية انتشار مرض كورونا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، غادرت من مطار ووهان في جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا الاتحادية وتقل على متنها مواطنين روس".
وأوضحت الوزارة أن الطائرة العسكرية أقلت على متنها 82 شخصا، برفقة أطباء عسكريين وأخصائيين في مجال علم الفيروسات ومعدات الوقاية الخاصة، مشيرة إلى أنهم يراقبون باستمرار الحالة الصحية للأشخاص المنقولين.
وأكدت الوزارة هبوط طائرة ثانية تتبع للقوات الجوية الفضائية الروسية، في مطار ووهان الصيني، لاستكمال عمليات إجلاء الرعايا الروس من هناك إلى بلادهم.
وأكدت وزارة الصحة الصينية، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" ، داخل البلاد، إلى 425 وإصابة 20438 شخص.
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.
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