شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يقدم الرعاية الطبية لأهالي منطقة حسي سالم بالمخا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 تقدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرعاية الطبية إلى أهالي منطقة حسي سالم التابعة لمديرية المخا غرب محافظة تعز، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالساحل الغربي

وسيرت الهيئة عيادة طبية متنقلة إلى المنطقة، وقام الفريق الطبي باستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات المرضية وتشخيصها بعمل الفحوصات المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني Advertisements وقال مصدر عامل في الفريق الطبي أن الفريق قام بالنزول الميداني إلى قرية حسي سالم بمحافظة تعز لمعاينة الحالات المرضية من المواطنين وتقديم العلاجات المناسبة لهم بشكل مجاني وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية في الساحل الغربي وتسيير العيادات الطبية المتنقلة لعلاج المرضى من المواطنين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم الرعاية الطبية لأهالي منطقة حسي سالم بالمخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.