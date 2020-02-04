تكتل سياسي ليبي يتهم تركيا بإجهاض كل مساعي التهدئة والسلام في البلاد

الثلاثاء 4 فبراير 2020

إتهم التكتل الديمقراطي في ليبيا، أن التحركات التركية أجهضت كل مساعي التهدئة والسلام في البلاد .



وقال التكتل الذي يضم نخبة من السياسيين الليبيين، في رسالة بعثها إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الهدنة الموقعة بين الليبيين أصبحت حبراً على ورق .. مشدداً على عدم جدوى مسارات الحوار المزمع إقامتها بين أي من الأطراف السياسية المستهدفة في حال استمرار النظام التركي في الاستهزاء بمخرجات مؤتمر برلين، وإرادة كل الدول والمنظمات المشاركة فيه.

وأشار التكتل المدني الديمقراطي إلى أن أي مساعي أو محاولات ترمي لجعل أي طرف يعلن مساندته أو دعمه للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي شريكاً في أي حوار، مرفوضة وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل ترابنا.

Advertisements

وأبلغ التكتل المدني الديمقراطي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الموقف الوطني الثابت للتكتل من تطورات الأوضاع في ليبيا، وخاصة الدعم العسكري التركي لحكومة فايز السراج في طرابلس، ونقل المرتزقة والمقاتلين من بقايا الإرهابيين في سوريا، والمعدات والأسلحة والذخائر عبر مينائي طرابلس ومصراتة.

واعتبر التكتل المدني الديمقراطي استمرار الحكومة التركية في امتناعها العلني السافر عن الالتزام بالتوقف عن دعم الميليشيات في طرابلس، خرقاً مباشراً وصريحاً لمخرجات مؤتمر برلين، واجهاضاً لكل مساعي التهدئة والسلام.

وطالب التكتل المدني الديمقراطي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحذير النظام التركي وما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج باعتبار ذلك انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ودعوة واضحة للاحتلال، الذي سوف يقاومه الشعب الليبي بكل ما أوتي من قوة وإرادة.