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زورق إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

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كشفت قيادة الجيش اللبناني عن أن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق، أمس، المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق.

وأوضحت القيادة، أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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