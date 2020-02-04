شكرا لقرائتكم خبر عن زورق إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت قيادة الجيش اللبناني عن أن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق، أمس، المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق.

وأوضحت القيادة، أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.