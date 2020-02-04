شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي السوداني» يكشف تفاصيل لقاء البرهان ونتنياهو والان نبدء بالتفاصيل

أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن لقاء رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان بيوغندا أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، تم من واقع المسؤولية لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني مع التأكيد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة.

وأضاف المجلس، في بيان اليوم: "تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في يوغندا، وقمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني، أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وتابع: "أؤكد موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل، ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية ".