شكرا لقرائتكم خبر عن ادعى إصابته بـ«كورونا» على طائرة كندية.. فماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل
قالت الشرطة اليوم الثلاثاء، إن كنديا كان يستقل طائرة من تورونتو إلى جاميكا ادعى كذبا أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد مما أجبر الطائرة على العودة للمطار وتم اعتقاله.
وحدثت تلك الواقعة يوم الاثنين، خلال رحلة لشركة طيران ويست-جت من تورونتو إلى مونتيجو باي. وكانت الطائرة البوينج 767 تقل 243 راكبا.
وقالت سارة باتن المتحدثة باسم الشرطة في بلدة بيل القريبة من مطار بيرسون الدولي في تورونتو: "تسبب رجل في تعطيل الرحلة إذ قال إنه زار الصين وإنه مصاب بفيروس كورونا".
وبعد أن هبطت الطائرة فحص فريق طبي الرجل البالغ من العمر 29 عاما وخلص إلى أنه ليس مصابا بالمرض. وأضافت المتحدثة عبر الهاتف أنه اعتقل ووجهت له تهمة تعمد إيذاء آخرين على أن يمثل أمام المحكمة في التاسع من مارس.
واعتذرت ويست-جت عن الواقعة التي تسبب فيها راكب أساء التصرف وقالت في بيان: "من باب توخي الحذر اتبع طاقمنا كل البروتوكولات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية على متن الطائرة بما في ذلك عزل الشخص الذي ادعى كذبا إصابته بفيروس كورونا".
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