منظمة الصحة العالمية: (كورونا المستجد) لايمثل وباء عالميا

أكثر من 20 ألف مصاب و425 وفاة

ـ تحديد التسلسل الجيني للفيروس وأساليب تنقله ـ هونج كونج تسجل أول حالة وفاة

ـ سنغافورة تسجل حالات إصابة لـ 4 لم يزوروا الصين ـ أسعار تأجير الناقلات العملاقة تهبط

ـ الفيروس سيؤثر سلبا على طلب النفط ـ مخاوف من التأثيرات على التجارة العالمية

ـ توقعات بتراجع مبيعات السيارات الصينية

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن فيروس كورونا المستجد “لا يمثل بعد حالة وباء عالمي”، وذلك بعد أن أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31 يناير الماضي. وقالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة للصحافيين في جنيف”حالياً لسنا في حالة وباء عالمي”. كما أكدت بريان التي عادت أمس الأول من الصين “أن العلماء تمكنوا من تحديد التسلسل الجيني وأساليب تنقله”. يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أنه تم تسجيل 64 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعهم في مقاطعة هوبي بوسط الصين. وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي الصيني وهي هيئة حاكمة عليا، إن تفشي المرض يشكل “اختبارا رئيسيا لنظام الصين وقدرتها على الحكم”، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).وتكافح السلطات من أجل كبح انتشار المرض، الذي وصل إلى جميع مقاطعات الصين، والأقاليم شبه ذاتية الحكم في هونج كونج وماكاو، ونحو 24 دولة أخرى.

وقد سجلت هونج كونج أمس أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد. وذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محطة “كيبل تي في” التلفزيونية في هونج كونج. وأفادت المحطة بأن الوفاة تعود لشخص “39 عاما”. كما أكدت سلطات الصحة في ماليزيا أول حالة إصابة بالفيروس بين مواطنينها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ماليزيا إلى عشر حالات. وقالت السلطات إن المصاب رجل ماليزي يبلغ من العمر “41 عاما” كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الوباء. ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزي إلا يوم 29 يناير أي بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا. وفي السياق، سجلت سنغافورة أول حالات إصابة بفيروس كورونا لأشخاص لم يسبق لهم زيارة الصين. وأفادت صحيفة ستريتس تايمز بأن الحالات تعود لأربع سيدات، اثنتان كانتا تعملان في متجر يقوم ببيع منتجات صينية، ويستقبل سائحين صينيين.والحالة الثالثة لخادمة لإحدى السيدتين العاملتين بالمتجر، والرابعة لمرشدة سياحية كانت تقوم باصطحاب المجموعات السياحية لنفس المتجر. كما أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان لها، إصابة شاب فيتنامي يبلغ من العمر 30 عاما، بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد المصابين في فيتنام إلى تسعة. وقالت مصادر كورية جنوبية إن انتشار فيروس كورونا دفع شركات الطيران الكورية الجنوبية إلى تعليق أكثر من نصف خطوطها الجوية إلى الصين. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر القول إنه بحلول أمس الثلاثاء علقت “كوريان أيرلاينز” أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية وسبع شركات أخرى 55 خط طيران من بين 100 خط تسيرها هذه الشركات إلى الصين بسبب المخاوف من الفيروس.في الوقت نفسه قررت الشركات الكورية الجنوبية تقليل عدد الرحلات على 17 خط آخر إلى الصين بما في ذلك الخطوط التي تعمل بين كوريا الجنوبية والعاصمة الصينية بكين. الى ذلك، أعلنت شركة هيونداي موتور عن تعليق بعض خطوط إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بسبب نقص المكونات التي تأتي من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن متحدث باسم هيونداي أنها تتشاور بشأن وقف مزيد من خطوط الإنتاج اعتمادا على مستقبل التطورات بشأن ذلك الفيروس.

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على الصعيد الاقتصادي، قال برايان جيلفاري المدير المالي لشركة بي.بي إن من المنتظر أن يتسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين في خفض الطلب العالمي على النفط في 2020 بما يصل إلى 0.5 بالمئة.وأبلغ جلفاري رويترز بعد أن أعلنت بي.بي عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع أن تراجع النشاط الصناعي وإلغاء رحلات طيران حتى الآن أثر سلبا على طلب النفط بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يوميا. وأضاف أن التأثير على الصين أكثر وضوحا، إذ ينخفض الطلب بنحو مليون برميل يوميا.

من جهة اخرى، قال وسطاء شحن لرويترز إن أسعار تأجير الناقلات العملاقة المتجهة لآسيا عبر منطقة الخليج في الشرق الأوسط وخليج المكسيك تراجعت لأدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر في ظل تضرر الطلب لصيني على النفط من انتشار الفيروس التاجي. وقلصت شركة سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، ومصاف صغيرة مستقلة العمليات في مواجهة هبوط الاستهلاك. وقال وكيل شحن “عادت السوق إلى ما كانت عليه قبل فرض العقوبات على كوسكو،” في إشارة إلى عقوبات أميركية على وحدتين لشركة الشحن الصينية المملوكة للدولة. وتابع “تلاشت جميع المتغيرات الأخرى مثل ازدحام الموانئ الناجم عن (قواعد جديدة من) المنظمة البحرية الدولية في 2020 وحركة الوقود منخفض الكبريت والإضرابات العمالية في أوروبا.” ويتوقع اتحاد التجارة الخارجية الألماني أن يتأثر النمو الاقتصادي العالمي جراء فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الاتحاد، هولجر بينجمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “إذا واصل الوضع تفاقمه، لن يكون لذلك عواقب سلبية على الاقتصاد الصيني فحسب، بل أيضا على التجارة العالمية. قطع خطوط الطيران أو إغلاق الشركات أو غياب السائحين يظهر تأثيره بالفعل حاليا”.وذكر بينجمان أن أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التحدي هو الاستمرار في التواصل الشفاف وعدم الإصابة بالذعر، وقال: “الشركات في قطاع التوريد مطالبة الآن بمراجعة المخاطر المحتملة في سلاسل توريدها، تحديدا في حالات تعطل التوريد”.

وفي الصين، قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الصينيين يدرسون إمكانية خفض معدل النمو المستهدف للعام الحالي كجزء من مراجعة أوسع للخطط الحكومة نتيجة تفشي الفيروس. ويتوقع المحللون أن تستهدف الصين نموا سنويا في حدود 6% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان المستهدف للعام الماضي يتراوح بين 6% و5ر6%. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تغيير معدل النمو المستهدف لن يكون مفاجأة للمستثمرين ولا لخبراء الاقتصاد الذين استعدوا بالفعل لتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني عن التوقعات السابقة في ظل التهديدات التي تواجه الطلب وسلسلة التوريد في الصين. ولا يستبعد المحللون الاقتصاديون في خدمة “بلومبرج إيكنوميكس” تراجع معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي. وقالت المصادر إن المسؤولين الصينيين يدرسون أيضا إطلاق سلسلة إجراءات جديدة لتحفير الاقتصاد، بما في ذلك السماح بارتفاع معدل عجز الميزانية وبيع المزيد من السندات الحكومية الخاصة. بدورها توقعت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، وهي هيئة صناعية، تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهري يناير وفبراير، بسبب تداعيات فيروس “كورونا”. وتوقع الأمين العام للجمعية، كوي دونجشو، أن تشهد المبيعات نموا خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر العام الجاري، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.ويتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الصينية لعام 2020 نحو 25 مليون وحدة.