الجيش السوري يحرر قرية النيرب بإدلب ويكثف ضرباته ضد الإرهابيين بحلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

حرر الجيش السوري خلال عملياته ضد الإرهابيين قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب/اللاذقية على محور مدينة سراقب بريف إدلب بعد معارك عنيفة ضد تجمعات الإرهابيين فيها. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن وحدات الجيش وبعد أن حررت قرى جوباس وسان وترنبة كثفت عملياتها على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وحررت قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب/اللاذقية بعد تدمير تحصينات الإرهابيين وعدة مواقع لهم وإجبارهم على الفرار وقطعت إمدادات الإرهابيين بين سراقب وأريحا. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف وحدات من الجيش السوري ضرباتها على مواقع انتشار وتحصينات التنظيمات الإرهابية غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي وذلك في إطار عملياتها المتواصلة للقضاء على الوجود الإرهابي في هذه المناطق ووضع حد للاعتداءات الإرهابية على المدنيين في الأحياء السكنية لمدينة حلب. وذكرت “سانا” أن وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها في ضرب مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم ومحاور تحركاتهم في الأطراف الغربية لمدينة حلب وجنوبها الغربي ونفذت سلسلة مكثفة من الرمايات المدفعية والصليات الصاروخية على مواقعهم في المنصورة وكفرداعل والأتارب التي تشكل رافدا للتنظيمات الإرهابية ومراكز إمداد لهم.

على صعيد آخر، عثرت الجهات المختصة في سوريا على كمية من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة كفرلاها بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي وذلك خلال متابعتها عمليات التمشيط للقرى والبلدات المحررة من الإرهاب بريف حمص الشمالي. حيث ذكرت “سانا” أن الأسلحة والذخيرة كانت مخبأة ضمن حفرة بإحدى مدارس البلدة وشملت بنادق آلية وقناصات وقذائف هاون وصواريخ محلية وعبوات ناسفة وكمية من الذخيرة. كما أشارت الوكالة السورية إلى أن الجهات المختصة تتابع عمليات تمشيط القرى والبلدات في الريف الشمالي لحمص لرفع مخلفات المجموعات الإرهابية وتأمينها بالكامل.