الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على أراضي 67

بروكسل ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وذلك بعد أيام من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي غوسيب بوريل، إن المقترح الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، “لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا”. ونقلت رويترز عن بوريله قوله: “ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين”.

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