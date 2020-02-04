حلقة عمل صحية تناقش الاستعدادات للتعامل مع (كورونا المستجد)

مسقط ـ الخليج 365: نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط أمس بمقر المديرية بدارسيت حلقة عمل ناقشت تحديث معلومات العاملين الصحيين بشأن فيروس كورونا المستجد بمشاركة أكثر من (100) من الفئات الطبية والطبية المساعدة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة في محافظة مسقط ومن مستشفى القوات المسلحة ومستشفى الشرطة والخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وممثلين عن القطاع الخاص .

حضر حلقة العمل المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط بالإنابة شيخة الغنيمية التي أكدت في كلمتها بأهمية الحلقة ضمن الاستعداد للتعامل مع فاشية كورونا المستجد، كما قدم محاضرون متخصصون في مجال الامراض المعدية من المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، مجموعة من المحاضرات تناولت التعريف بفيروس كورونا المستجد وأسباب انتشاره والأعراض وطرق تشخيصه والوقاية منه. كما ناقشت المحاضرات الوضع الوبائي للمرض دوليا واستعدادات السلطنة للتعامل مع هذه الفاشية والخطط الموضوعة وطرق الاستجابة في مختلف مستويات الرعاية في المؤسسات الصحية والمدارس، بالاضافة الى الاجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية وآلية الترصد الوبائي، تدريب العاملين في مطار مسقط الدولي على كيفية والية التعامل مع المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس أو مع المسافرين اللذين تبدو عليهم أعراض مشابهة .

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