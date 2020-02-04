مصر تعيد 32 صيادا احتجزتهم مليشيا الحوثي في اليمن

نجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في إعادة 32 صيادا احتجزتهم مليشيا الحوثي الانقلابية في المياه الإقليمية اليمنية على متن قاربي صيد.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا في دولة اليمن".

وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر": "أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية".

وتابع: "أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".





وهبطت، مساء الثلاثاء، طائرة خاصة تحمل الصيادين المصريين الذين تمت إعادتهم بتوجيهات من السيسي.

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وكان في استقبالهم وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة نبيلة مكرم في المطار، وأكدت حرص الدولة والقيادة السياسية على أبنائها في الداخل والخارج.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، إن "الدولة المصرية أجرت مفاوضات شاقة من أجل استعادة 32 صياداً من محافظتى كفرالشيخ ودمياط".

وأضافت "مكرم"، خلال لقاء عبر التلفزيون المصري أن "التنسيق تم بين كل أجهزة الدولة، ومع الأشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن من أجل ضمان وصول هؤلاء الصيادين".

وتابعت: "الدولة المصرية كانت على تواصل مباشر ومستمر مع هؤلاء الصيادين من أجل إيصال رسالة طيبة لهم بأن الدولة المصرية تهتم بهم".

وكان نقيب الصيادين بعزبة البرج حمدي الغرباوي، أكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية احتجزت قاربين مصريين بعد أن جنحا ودخلا المياه الإقليمية اليمنية.



وأشار الغرباوي إلى أن القاربين "وان تو" و"المصطفى الهادي" يحملان تصاريح عمل من السويس، وغادرا ميناء برنيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.

وناشد نقيب الصيادين وزارة الخارجية المصرية بالتدخل الفوري للإفراج عن طاقمي القاربين المقبوض عليهم بمحافظة الحديدة.