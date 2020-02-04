مزحة فيروس كورونا تجبر طائرة كندية على العودة من الجو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أجبرت مزحة ثقيلة من أحد المسافرين في عودة طائرة كندية أدراجها إلى مطار تورونتو ، بعد ساعتين من التحليق في اتجاه جامايكا.



وكانت الرحلة رقم2707 لشركة ”ويست جيت“ تتضمن 243 راكبا وتسير في ظروف جيدة نحو مدينة ”مونيغو باي“ ، عندما وقف أحد الركاب وادعى أنه عائد من الصين وأنه مصاب بفيروس كورونا، فقرر الربان العودة فورا إلى مطار ”بيرسون“ الدولي.

وبحسب إرم نيوز، قالت المسافرة ”جولي ين برودريك“ في تصريح لهيئة الإذاعة الكندية إنها وعائلتها شعروا بالقلق: ”كنا فوق فلوريدا، وشعرنا بأن الطائرة انعطفت وأصبحت تحلق في الاتجاه المعاكس فجأة ،وقيل لنا إنها متجهة إلى تورونتو“.

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وذكر ”مورغان بيل“ الناطق الرسمي باسم شركة ”ويست جيت“ أن ”الشركة اتبعت بروتوكولات الأمراض المعدية، بما في ذلك وضع الراكب المذكور حيث تم عزله في مؤخرة الطائرة بعد تزويده بقناع وقفازات“.

وتم إلقاء القبض على الراكب المزعج فور نزول الطائرة، الذي يبلغ التاسعة والعشرين من العمر وينحدر من ضواحي تورونتو، وسيمثل أمام القضاء بتاريخ 9 آذار/مارس المقبل بتهمة ”التسبب بالضرر“ حسب الإعلام المحلي.

وتسببت المزحة في تأخير رحلتين لشركة ”ويست جيت“ التي اعتذرت للمسافرين، كما اضطرتها لبرمجة رحلة إضافية لنقل المسافرين نحو جامايكا الذين تضرروا من الواقعة.