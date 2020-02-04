«الدولة المصرية لن تترك أولادها بالخارج» .. وزيرة الهجرة تستقبل الصيادين المصريين العائدين من اليمن

استقبلت السفيرة نيلة مكرم وزيرة الهجرة ٣٢ صيادا مصريا عائدين من اليمن وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودتهم لأرض الوطن.
وأكدت "مكرم" أن الدولة المصرية لن تترك أولادها بالخارج، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى المصريين بالخارج.
وأشارت مكرم إلى أن الرئيس السيسي كلف بتخصيص طائرة من أجل نقل جميع الصيادين، مضيفة إلى أنه تم عمل المفاوضات منذ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩، مؤكدة انها تم التواصل مع المملكة العربية السعودية ودولة اليمن.
يذكر أن تم احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا باليمن جميعهم من محافظتي دمياط وكفر الشيخ.
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن إنهاء أزمة احتجاز الـ32 صيادا مصريا باليمن بالإضافة إلى تأمين عودتهم إلى أراض الوطن جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت مكرم انه كان هناك تواصل مستمر مع الصيادين وهو ما كان له عظيم الأثر في الرفع من معنوياتهم، مؤكدة أن مصر لا تتخلى عن أبنائها وأن مشهد اليوم يعد من أروع المشاهد التي يمكن للإنسان أن يراها بحياته.
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