«بيان رسمي لوزارة الدفاع» .. أول تحرك عاجل للجيش الروسي في أزمة «كورونا»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، نقل نحو 82 مواطنا روسيا من الصين على متن أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية، حيث أقلعت من مطار مدينة ووهان الصينية إلى موسكو، وذلك على خلفية انتشار مرض كورونا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، غادرت من مطار ووهان في جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا الاتحادية وتقل على متنها مواطنين روس".

وأضافت الوزارة أن الطائرة العسكرية أقلت على متنها 82 شخصا، برفقة أطباء عسكريين وأخصائيين في مجال علم الفيروسات ومعدات الوقاية الخاصة، مشيرة إلى أنهم يراقبون باستمرار الحالة الصحية للأشخاص المنقولين.

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وأكدت الوزارة هبوط طائرة ثانية تتبع للقوات الجوية الفضائية الروسية، في مطار ووهان الصيني، لاستكمال عمليات إجلاء الرعايا الروس من هناك إلى بلادهم.

وكانت وزارة الصحة الصينية، أعلنت ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" ، داخل البلاد، إلى 425 وإصابة 20438 شخص.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.