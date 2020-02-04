مجموعة من الشبان حاولت طرد النائب زياد أسود من أحد المطاعم

حاولت مجموعة من الشبان طرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود من مطعم "ديوان بيروت" في أنطلياس. وأطلق الشبان هتافات مناهضة لأسود مطالبين اياه بالمغادرة. على الأثر وقع اشكال كبير عملت القوى الأمنية على فضه.
أفادت قناة الـ"MTV" بأن الصليب الأحمر عمل على نقل جريحة بسبب الاشكال والتضارب إلى احد المستشفيات للمعالجة.
يذكر انه تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقل دعوات بين عدد من الشابن للتوجه إلى المكان المذكور لتواجد النائب أسود فيه أثناء تناوله العشاء مع عدد من الاشخاص.
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