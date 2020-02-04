نقابة الأطباء البيطريين حذرت مربي الدواجن من استعمال مادة الكولستين

حذرت ​نقابة الأطباء​ البيطريين في بيان، من "استعمال مادة الكولستين المضاد الحيوي المستخدم في بعض الحالات كمحفز للنمو".

وتمنت على "مربي الدواجن عدم استعمال هذه المادة، إلا بإشراف طبيب بيطري"، مطالبة شركات ​الأدوية​ البيطرية بـ"عدم بيع هذه المادة، إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري".

وأبدت النقابة "حرصا منها على ​سلامة الغذاء​، استعدادها للمساعدة في الحصول على أي استشارة طبية عبر لجنتها العلمية والخبراء البيطريين"، متمنية على وسائل الإعلام "عدم اعتماد أي خبر في هذا الخصوص، إلا من المراجع المختصة، وهي ​وزارة الزراعة​ - مديرية الثروة الحيوانية ونقابة الأطباء البيطريين".