نقابة الأطباء البيطريين حذرت مربي الدواجن من استعمال مادة الكولستين

حذرت نقابة الأطباء البيطريين في بيان، من "استعمال مادة الكولستين المضاد الحيوي المستخدم في بعض الحالات كمحفز للنمو".
وتمنت على "مربي الدواجن عدم استعمال هذه المادة، إلا بإشراف طبيب بيطري"، مطالبة شركات الأدوية البيطرية بـ"عدم بيع هذه المادة، إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري".
وأبدت النقابة "حرصا منها على سلامة الغذاء، استعدادها للمساعدة في الحصول على أي استشارة طبية عبر لجنتها العلمية والخبراء البيطريين"، متمنية على وسائل الإعلام "عدم اعتماد أي خبر في هذا الخصوص، إلا من المراجع المختصة، وهي وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية ونقابة الأطباء البيطريين".
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