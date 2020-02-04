حراك عكار: حكومة دياب تسير على النهج نفسه الذي اتبعته الحكومة السابقة

رأى "​الحراك المدني​ العكاري" في بيان أن ​حكومة حسان دياب​ تسير "على النهج نفسه الذي اتبعته ​الحكومة​ السابقة تجاه ابناء عكار ومحافظتها".

وأخذ البيان على ​الحكومة الجديدة​ عجزها عن "إعادة حقوق ابناء عكار وأولها حقهم في المقعد الوزاري الذي لم يجرؤ احد قبل الحكومات الزرقاء على ان يغيب العكاريين عنها".

وطالب "​نواب عكار​، بإعلان موقف لا يقبل القسمة على اثنين بالا يحضروا ​جلسة الثقة​ لا في هذه الحكومة ولا في اي حكومة لا تضم ممثلا عكاريا". ودعا إلى "التوحد حول رفع الصوت واعلان العصيان المدني في كل محافظة عكار حتى ترجع لنا كامل حقوقنا ونشعر باننا ابناء هذا البلد ولسنا دخلاء ولا لقطاء".