عبد الصمد: سأجتمع مع القيمين على وسائل الاعلام للبحث بسبل التغلب على المشاكل المالية

أعربت وزيرة الاعلام الدكتورة ​منال عبد الصمد​ نجد، في بيان، عن أسفها لاضطرار جريدة "الدايلي ستار" اليوم الى وقف طبعتها الورقية "بسبب ​الأزمة​ المالية الخانقة التي تعانيها ​الصحافة​ المكتوبة خصوصا والإعلام المرئي والمسموع عموما، وقد طالت أيضا إذاعة "راديو وان" التي أوقفت البث أخيرا تحت وطأة الضائقة نفسها".

وأعلنت عبد الصمد نيتها الاجتماع بالقيمين على ​وسائل الاعلام​ المتعثرة "للبحث في سبل التغلب على المشاكل المالية ووضع الخطط الكفيلة بكبح الانهيار المتسارع، في قطاع يُعتبر المخزون الثقافي الأكبر والأبقى ل​لبنان​"، داعية "من لديه تصوّر للحلول في هذا المجال الى وضعه على طاولة ​النقاش​ لدرسه ووضعه موضع التنفيذ، تلافيا لمزيد من الخسائر الموجعة".