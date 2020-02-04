المنخفض الجوي كريم " KARIM يصل إلى لبنان مساء الخميس

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في الطيران المدنب بأن طقسا مستقر نسبيياً يسيطر على الحوض الشرقي حتى مساء الخميس حيث يتأثر بالمنخفض الجوي كريم " KARIM "المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة حيث يشتدّ تأثيرها يوم السبت مما يؤدي الى تساقط ​الثلوج​ على مستويات منخفضة.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ب​درجات الحرارة​.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا تتجاوز ال ٦٥ كلم/س، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً فغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة و ذلك تحت تأثير المنخفض الجوي KARIM ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط ​أمطار​ متفرقة اعتباراً من المساء ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها فجر الخميس/الجمعة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد كما ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح ناشطة تتجاوز سرعتها ال٨٠كلم/س، مع تساقط أمطار و حدوث عواصف رعدية تشتدّ غزارتها ليل الجمعة/السبت و يتدني مستوى تساقط الثلوج الى ما دون ال١٠٠٠ متر .