المنخفض الجوي كريم " KARIM يصل إلى لبنان مساء الخميس

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدنب بأن طقسا مستقر نسبيياً يسيطر على الحوض الشرقي حتى مساء الخميس حيث يتأثر بالمنخفض الجوي كريم " KARIM "المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة حيث يشتدّ تأثيرها يوم السبت مما يؤدي الى تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.
الطقس المتوقع في لبنان:
وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا تتجاوز ال ٦٥ كلم/س، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئياً فغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة و ذلك تحت تأثير المنخفض الجوي KARIM ويتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من المساء ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها فجر الخميس/الجمعة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.
الجمعة: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح ناشطة تتجاوز سرعتها ال٨٠كلم/س، مع تساقط أمطار و حدوث عواصف رعدية تشتدّ غزارتها ليل الجمعة/السبت و يتدني مستوى تساقط الثلوج الى ما دون ال١٠٠٠ متر .
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