النشرة: ايقاف 31 سورياً في بلدة عين عرب على خلفية دخول لبنان خلسة

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن "إيقاف دورية من ​شعبة المعلومات​ في مكتب ​مرجعيون​ -حاصبيا في بلدة ​عين عرب​ 31 سورياً على خلفية دخول البعض منهم خلسة الى ​لبنان​، والبعض الاخر بسبب اقامات منتهية الصلاحية، وتم تسليمهم جميعاً الى مخفر ​قوى الامن​ في ​الخيام​، للتوسع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحهم". إضغط للمزيد

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