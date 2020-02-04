خلف: النقابة رافعة وطن لا رافعة سلطة

أشار نقيب المحامين ​ملحم خلف​ إلى أن "التاريخ يعيد نفسه، إزاء التوقيفات التي تحصل اليوم بحق ​المتظاهرين​ السلميين"، داعيا المحامين إلى "تحمل مسؤوليات استثنائية في هذه الظروف الاستثنائية العصيبة".

وخلال حفل تكريمي في قاعة المحاضرات ب​بيت المحامي​، لـ46 محاميا ممن أمضوا 50 عاماً في مزاولة مهنة المحاماة، طلب خلف من المحامين رفع "الصوت عاليا دفاعا عن ​الدستور​ والقانون وحقوق المواطنين، اقرعوا كل يوم جرس الإنذار، تحذيرا وخوفا من هلاك الوطن، ولا تتفرجوا على أولادكم يحزمون أمتعة ​الهجرة​ والرحيل هربا من اليأس. وافهوا الجميع أن النقابة هي رافعة وطن لا رافعة سلطة".

وبعد أن قلد خلف المكرمين الأوسمة، ألقى اقليموس كلمة باسمه وباسم زملائه المكرمين، فلفت إلى أن "نقابة المحامين باتت المعقل الأخير للحرية والأحرار، التي تشهد للحقيقة والكرامة الوطنية، ولم تتوان يوما عن مواجهة الصعاب والمخاطر، حفاظا على القيم التي ميزت لبنان في هذا الشرق"