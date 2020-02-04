ضاهر: الجريمة سداد استحقاق اليوروبوند من أموال المودعين في المصارف

رأى لنائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الجريمة الكبرى هي أن تقوم ​الحكومة​ بسداد استحقاق اليوروبوند في 9 آذار القادم بحجة المحافظة على سمعة ​لبنان​ المالية، وذلك من أموال المودعين في ​المصارف​، في حين تمنع هذه الأموال عن أصحابها. اعادة هيكلة الدين للدولة هي الأولوية، على أمل ان تتصرف هذه الحكومة بما يتناسب مع تحديات المرحلة".

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