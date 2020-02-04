تيلرسون: أبلغت ترامب قبل رحيلي اهمية التواصل مع روسيا بشأن فنزويلا

كشف وزير الخارجية الأميركي السابق ​ريكس تيلرسون​، أنه "أبلغ ​البيت الأبيض​ قبل رحيله بأن على ​الولايات المتحدة​ أن تتواصل مع ​روسيا​ بشأن ​فنزويلا​، وأن رد الفعل الأميركي الفاتر على الهجوم الذي استهدف منشأتي أبقيق وخريص النفطتين في ​السعودية​، فتح الباب أمام روسيا في المنطقة"، موضحاً أن "أشخاصاً في البيت الأبيض والرئيس نفسه لديهم وجهة نظر ليست شاملة مثل وجهة نظري".

هذا وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية من شباط 2017 وحتى اذار 2018، قبل أن يعزله الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ويعين مكانه ​مايك بومبيو​ الذي كان مدير المخابرات المركزية.