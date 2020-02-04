طلبت المديرية العامة للجوازات السعودية من "جميع المسافرين القادمين إلى المملكة الإفصاح لموظفي الجوازات عن تواجدهم في الصين خلال 15 يوما قبل وصولهم، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد"، موضحة ان "هذه الخطوة ملزمة لجميع القادمين إلى السعودية".
هذا ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 20438 شخصا، بينهم 2788 بحالة حرجة، فيما فارق الحياة 425 شخصا، وتعافى 632 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تطالب الوافدين من الصين بالإقرار بمدة إقامتهم هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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