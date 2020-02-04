السلطات السعودية تطالب الوافدين من الصين بالإقرار بمدة إقامتهم هناك

طلبت المديرية العامة للجوازات ​السعودية​ من "جميع المسافرين القادمين إلى المملكة الإفصاح لموظفي الجوازات عن تواجدهم في ​الصين​ خلال 15 يوما قبل وصولهم، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من ​فيروس كورونا​ الجديد"، موضحة ان "هذه الخطوة ملزمة لجميع القادمين إلى السعودية".

هذا ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 20438 شخصا، بينهم 2788 بحالة حرجة، فيما فارق ​الحياة​ 425 شخصا، وتعافى 632 شخصا.