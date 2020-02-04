السلطات المصرية: عودة 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين في اليمن

أعلن موقع "مبتدا" المصري عن "وصول ​طائرة​ خاصة تحمل 32 صياداً مصرياً تم إعادتهم إلى مصر بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وكانت فى استقبالهم وزيرة ​الهجرة​ نبيلة مكرم".

ويشهد اليمن معارك بين ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف ​عسكري​ عربي إسلامي تقوده ​السعودية​ من جهة وبين جماعة ​أنصار الله​ منذ 2015، حيث تسعى ​الحكومة​ والتحالف لاستعادة أراضي يسيطر عليها ​الحوثيين​، ومن ضمنها العاصمة ​صنعاء​.