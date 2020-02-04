السلطات المصرية: عودة 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين في اليمن

أعلن موقع "مبتدا" المصري عن "وصول طائرة خاصة تحمل 32 صياداً مصرياً تم إعادتهم إلى مصر بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وكانت فى استقبالهم وزيرة الهجرة نبيلة مكرم".
ويشهد اليمن معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله منذ 2015، حيث تسعى الحكومة والتحالف لاستعادة أراضي يسيطر عليها الحوثيين، ومن ضمنها العاصمة صنعاء.
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