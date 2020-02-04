أمير الرياض: ولي العهد تبنى مبادرتين دوليتين لتعزيز حماية الفضاء السبراني

أعلن أمير ​الرياض​ فيصل بن بندر، خلال فعاليات المنتدى الدولي للأمن السبراني، تبني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرتين دوليتين لتعزيز حماية ​الفضاء​ السبراني"، مشيراً إلى أن المبادرة الأولى تتضمن حماية ​الأطفال​ في الفضاء السبراني، والثانية لتمكين ​المرأة​ في ​الأمن​ السبراني"، موضحاً ان "المبادرة الأولى تأتي لمواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة والتي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة ​الإنترنت​ وتعرضهم لجرائم متنوعة بعيدا عن أعين أسرهم والثانية، فتدعو لتكثيف الجهود لتشجيع المرأة ودعمها في مجال الأمن السبراني وتمكينها من الحصول على التعليم والتأهيل المطلوب، لتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء قطاع الأمن السبراني ولتتبوأ المناصب القيادية فيه"، لافتاً الى ان لـ"برامج تعزيز دور المرأة وتمكينها في الأمن السبراني أهمية كبيرة وإضافة نوعية لجودة وتنوع المهارات، علاوة على الإسهام في تقليص نقص المهارات والمواهب على المستوى الدولي".

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