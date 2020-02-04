البرهان: التقيت نتانياهو انطلاقا من أهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان

علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي ​عبد الفتاح البرهان​ على لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، معتبراً أن ذلك جاء "انطلاقا من موقع مسؤوليته، وأهمية حفظ ​الأمن​ وتحقيق مصالح ​السودان​ والشعب السوداني". إضغط للمزيد

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