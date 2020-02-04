أكدت ​هيئة الطيران المدني​ الإيراني، أنها "منحت ​أوكرانيا​ تسجيلا صوتيا ل​اتصال​ بين برج المراقبة و​طائرة​ إيرانية كانت في الأجواء، في اللحظة التي شنت فيها ​طهران​ هجمات صاروخية على القواعد العراقية الشهر الماضي، لغرض التحقق فقط"، مستنكرة "نشر كييف ذلك المقطع، اذ ان نشر بيانات هذا المقطع، وهي قيد التحليل، منافيا للقوانين الدولية للتحقيق في الحوادث"، مؤكدة "وثائق التحقيق في الحوادث لا يُسمح بنشرها إلا من قِبل هيئة الطيران المدني الإيراني والتي وقعت على أراضيها الحادثة"، موضحة انه "يُتوقع من جميع القوى تجنب تسييس حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية أو الانحراف عن عملية التحقيق الفني في هذه الحادثة".

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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران الإيراني: نتوقع من الجميع تجنب تسييس حادثة الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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