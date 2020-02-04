"سانا": الجيش السوري على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء تركي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصادر عسكرية سورية رفيعة المستوى بأن "​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ السورية إذ تؤكد أن وجود ​القوات التركية​ هو وجود غير قانوني ويشكل عملًا عدائيًا صارخًا، فإنها تشدد بالوقت نفسه أنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل هذه القوات ضد قواتنا العاملة في المنطقة".

وأكد المصدر على "أننا أعطينا فرصة للمسلحين لإلقاء السلاح بدلا من المراهنة على الدعم التركي".