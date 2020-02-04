أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصادر عسكرية سورية رفيعة المستوى بأن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية إذ تؤكد أن وجود القوات التركية هو وجود غير قانوني ويشكل عملًا عدائيًا صارخًا، فإنها تشدد بالوقت نفسه أنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل هذه القوات ضد قواتنا العاملة في المنطقة".
وأكد المصدر على "أننا أعطينا فرصة للمسلحين لإلقاء السلاح بدلا من المراهنة على الدعم التركي".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": الجيش السوري على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.