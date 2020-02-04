تحالف الحرية والتغير الحاكم بالسودان: نرفض بحزم لقاء البرهان ونتانياهو

أعلن تحالف الحرية والتغير الحاكم في ​السودان​ أنه "يرفض بحزم لقاء البرهان ورئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو"، مؤكداً أنه "لم يتم التشاور معنا بشأن القاء وهو ما يلقي بظلال سلبية على الوضع في البلاد".

ولفت التحالف إلى أن "العلاقات الخارجية من اختصاص ​السلطة​ التنفيذية وما جرى يشكل تجاوزا كبيرا​​​​​​​​​​​​​​"، معتبراً أن "إحداث تغييرات بحجم العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته​​​​​​​".