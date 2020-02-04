تحالف الحرية والتغير الحاكم بالسودان: نرفض بحزم لقاء البرهان ونتانياهو

أعلن تحالف الحرية والتغير الحاكم في السودان أنه "يرفض بحزم لقاء البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، مؤكداً أنه "لم يتم التشاور معنا بشأن القاء وهو ما يلقي بظلال سلبية على الوضع في البلاد".
ولفت التحالف إلى أن "العلاقات الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية وما جرى يشكل تجاوزا كبيرا"، معتبراً أن "إحداث تغييرات بحجم العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته".
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