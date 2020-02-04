طالبان: الولايات المتحدة تقوم بعرقلة مفاوضات السلام

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الافغانية ذبيح الله مجاهد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما يصدر عن الجانب الأميركي، بما في ذلك تغريدة أوقف بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب توقيع اتفاق السلام العام الماضي، هو السبب في التحديات التي تواجه عملية السلام، ويجب ان لا يلقي وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اللوم علينا، فموقفنا مبدئي وموحد وسياستنا لا تتسم بالتردد مثل الجانب الآخر".
هذا وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة لأوزبكستان إن "من الضروري توافر دليل واضح على خفض طالبان للعنف قبل التوصل لاتفاق سلام معها".
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