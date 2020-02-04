طالبان: الولايات المتحدة تقوم بعرقلة مفاوضات السلام

أعلن المتحدث باسم حركة ​طالبان​ الافغانية ذبيح الله مجاهد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما يصدر عن الجانب الأميركي، بما في ذلك تغريدة أوقف بها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ توقيع اتفاق ​السلام​ العام الماضي، هو السبب في التحديات التي تواجه عملية السلام، ويجب ان لا يلقي وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ اللوم علينا، فموقفنا مبدئي وموحد وسياستنا لا تتسم بالتردد مثل الجانب الآخر".

هذا وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة ل​أوزبكستان​ إن "من الضروري توافر دليل واضح على خفض طالبان للعنف قبل التوصل لاتفاق سلام معها".