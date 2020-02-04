نقل تلفزيون "الجزيرة" عن قناة "كان" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أكد أنه حصل على الموافقة للتحليق فوق الأجواء السودانية وبقيت فقط الأمور الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة اسرائيلية: نتانياهو حصل على الموافقة للتحليق فوق أجواء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.