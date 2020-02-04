أردوغان يناقش مع بوتين حادثة القصف على الجيش التركي في إدلب

أعلنت إدارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه ناقش مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال ​اتصال​ هاتفي، حادثة قصف الجيش التركي في إدلب السورية، وكذلك الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

واعتبر اردوغان خلال الاتصال، ان هجوم ​الجيش السوري​ على "​القوات​ العسكرية التركية المرسلة إلى المنطقة لمنع النزاعات في إدلب يمثل ضربة لجهود حفظ ​السلام​ المشتركة في ​سوريا​"، مشدداً على أن "​تركيا​ ستستمر بشتى الطرق في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات".

هذا واعلنت وأعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في وقت سابق أن "خمسة عسكريين أتراك وموظف مدني واحد قتلوا بقصف من قبل الجيش الحكومي السوري في إدلب".