إعلان نصف نتائج الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في أيوا

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دي موين: أبلغ الحزب الديموقراطي فرق المرشحين أنه سينشر نصف نتائج أول تصويت ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب التي جرت الاثنين في ولاية أيوا عند الساعة 22,00 ت غ الثلاثاء بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وحتى الان لم يتم نشر أي نتيجة رسمية بسبب مشكلة تقنية في تطبيق أعد لاظهار نتائج كل من حوالى 1700 مكتب اقتراع.

وسارع مرشحان إلى ملء الفراغ بإعلان فوزهما، هما السناتور بيرني ساندرز الذي كان يتصدر استطلاعات الرأي وكاد يهزم هيلاري كلينتون في أيوا قبل أربع سنوات، ورئيس البلدية السابق الشاب المعتدل بيت بوتيدجيدج.

ونظمت مجالس انتخابية في أيوا الاثنين عند الساعة 19,00 ت غ (1,00 ت غ الثلاثاء) والنتائج تعرف عادة بعد بضع ساعات.