شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب الدوحة .. تقرير يكشف مسيرة مذيع الجزيرة القطرية وتحريضه على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن فضائح مذيع الجزيرة القطرية، جمال ريان، والدور التحريضى الذى يقوم به من أجل إثارة الفوضى في المنطقة، وتحريضه الأخير الذى بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الحكام العرب ، والتى تكشف عن الوجه الإرهابي لمذيعي القناة القطرية.

وأضاف التقرير أن مذيع القناة القطرية جمال ريان تحول إلى مذيع أجير واكثر أبواق الدوحة تحريضا على الدول العربية، وذلك من خلال دعوته إلى الإرهاب والاغتيالات، فهو أمر غير جديد عليه فهو يتحالف مع القطريين ثم يذرفون دموع التماسيح ويهاجمون الدول العربية، وأن هذه المرة استغلوا ما يسمى بمعاهدة ترامب للسلام لتشويه صورة من يقفون في وجه مخططاتهم بل ويدعون علناً إلى اغتيال بعض الرموز العربية.

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وتابع أن ما قام به جمال ريان هو امتداد للجزيرة الداعم للتطرف، ودعوتهم للتحريض لن تنال إلا الدوحة ورموزها الذين يدعمون الإرهاب في المنطقة العربية، فلو تاريخ من العنف والإرهاب وذلك لمصالخه الشخصية، فهو مجرد أداة تحركها الددوحة لتهديد الدول العربية.

وفى تقرير سابق نشر عن مذيع الجزيرة جمال ريان، تحدث عن الاستياء الواسع من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث تصدر هاشتاج #مذيع_الجزيره_يدعو_للاغتيال، بعد نشر المذيع بقناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، استطلاع رأي يحرض الجماهير على اغتيال رموز الأمة العربية، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، بدعوته الصريحة لاغتيال رموز الدول العربية.