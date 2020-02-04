محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:
تعقد محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة خالد فرجاني، المتهم بقتل زوجته وأولاده ي مسكنهم بمنطقة المسلة في محافظة بالفيوم.
كان المتهم أعاد تمثيل الجريمة أمام المستشار ياسر محرم، مساء اليوم الثلاثاء, بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بأنه بكامل قواه العقلية.
وصل المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، صحبة فريق من المحققين ورئيس المحكمة الذي استجوبه، بينما مثل المتهم الجريمة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في عملية القتل (ساطور)، جرى التحفظ عليه داخل كرتونة.
وقال المتهم خلال إعادة تمثيل الجريمة، إنه أقدم على قتل أطفاله وزوجته بسبب خوفه عليهم من المستقبل المظلم، عقب ضياع كل مدخراته، بعد عودته من العمل في الخارج.
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا في 14 يوليو من العام الماضي, بمقتل كل من "كريمة. م" 35 سنة - ربة منزل، وأطفالها أنس 13 سنة، آية 8 سنوات، منة 4 سنوات، وقد وجه الاتهام بارتكاب الجريمة إلى الأب، الذي ألقي القبض عليه وأحيل إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف عن صحته نفسيًا، قبل أن يصدر تقريرًا بسلامة قواه العقلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقرير سلامة قواه العقلية.. غدًا أولى جلسات محاكمة قاتل زوجته وأولاده بالفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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