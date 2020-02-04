الفوج الثامن من رحلات "اعرف بلدك" يختتم زيارته للوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ختام برنامج زيارة الفوج الثامن من رحلات برنامج "اعرف بلدك" للمحافظة.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الفوج الثامن بدأ زيارته المحافظة يوم 1 فبراير الجاري، وانتهت زيارته اليوم، وذلك بعد زيارة الفرافرة والداخلة والخارجة ومعالمهم السياحية، وتنظيم حفل سمر وشواء على الغرود الرملية.

وأضاف شوقي أن الفوج زار مشروع مملكة العقرب بمركز الداخلة، المخصص لإنتاج سم العقرب، بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة زيارة المشروعات المستحدثة بهدف دعم السياحة وتشجيع الاستثمار.