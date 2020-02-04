الأب مشنوق.. العثور على جثامين أسرة من 5 أفراد في منزل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

عثر أهالي في عزبة علي خضر بمركز الرحمانية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثامين ربة منزل وأطفالها الثلاثة داخل منزلهم، بينما عُثر على الزوج مشنوقًا بإحدى غرف المسكن.

تلقى مدير الأمن اللواء مجدي القمري إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بالواقعة، حيث تبين لفريق البحث الجنائي من المعاينة المبدئية أن "مسعد. م .ع" ٤٠ سنة - نقاش، وجد مشنوقًا، بينما عُثر على جثامين زوجته "عواطف. ع" ٣٠ سنة، وأطفالهما الثلاثة بباقي غرف المسكن.

نُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة كشف ملابسات الحادث.