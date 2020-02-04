الدفاع الروسية تنفي صحة التقارير عن تعرض شرطتها العسكرية للقصف من فصائل موالية لتركيا

نفى المركز الروسي للمصالحة في سوريا صحة التقارير الإعلامية حول تعرض أفراد الشرطة العسكرية الروسية بريف حلب للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا وفقا لموقع روسيا اليوم . وقال رئيس المركز اللواء يوري بورينكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "المعلومات التي نشرتها في 4 فبراير عدد من وسائل الإعلام وتزعم تعرض نقطة للشرطة العسكرية الروسية شمالي مدينة تل رفعت للقصف، Advertisements منافية للواقع". منافية للواقع". وأكد أن جميع المستشارين العسكريين الروس وعناصر الشرطة العسكرية الروسية الموجودين في سوريا، "في أمان". وكانت بعض وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية في تطبيق "تلغرام" أوردت أنباء بأن الجيش التركي قصف مواقع عسكرية روسية شمالي تل رفعت بريف حلب.

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