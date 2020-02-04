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وفاة سفير السعودية في نيجيريا

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نعت وزارة الخارجية ، مساء اليوم الثلاثاء، السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي الذي عثر عليه ميتا في سريره وفقا لموقع روسيا ليوم .

 

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وقال مصدر محلي: "نحن الآن في

المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن بوسطجي، 60 عاما، عاد يوم الأحد من المملكة

إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله اليوم الثلاثاء، لكن وافته المنية أثناء موته، فعثر عليه جثة هامدة في سريره.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.

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