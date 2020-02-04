وزير خارجية إيران يؤكد للرئيس الفلسطيني رفض خطة السلام الأمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء رفض بلاده خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعرب ظريف بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، لعباس عن دعم
من جانبه، أطلع عباس وزير الخارجية الإيراني، على الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة الأميركية، والتحركات السياسية في المرحلةالقادمة "من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها".
كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.
وبحسب الوكالة أثنى وزير الخارجية الإيراني على جهود عباس وحرصه على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا دعم طهران لهذه الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
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