غداً.. التصويت على عزل «ترامب»

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، أن المجلس سيصوت صباح اليوم على توجيه قرار اتهامى إلى دونالد ترامب، وفى حال موافقة مجلس النواب على القرار، يكون ترامب ثالث رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وعلَّق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على إجراءات عزله على تويتر قائلاً: «تمارس القيادة الديمقراطية رغم نفيها ضغطًا هائلًا على أعضائها للتصويت بنعم على هذه المساءلة السخيفة. إذا صوتوا بنعم، فسيكون من

السهل على الجمهوريين الفوز فى عام 2020».

وقالت زعيمة الديمقراطيين فى الكونجرس فى رسالة وجهتها، مساء الثلاثاء، إلى أعضائه الديمقراطيين: «إن مجلس النواب سيمارس غدًا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التى كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس».

وبعد أقل من 3 أشهر على القضية الأوكرانية سيصوت مجلس النواب، الذى يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهورى

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هما «استغلال السلطة» و«عرقلة عمل الكونجرس».

وقد دارت أمس مناقشات حامية فى جلسة للجنة نيابية أثناء وضعها اللمسات الأخيرة على صيغة القرار الاتهامى، الذى سيتم التصويت عليه اليوم.

وأضافت بيلوسى فى رسالتها «للأسف الشديد، لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونجرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكى، فى أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون».

ونظراً إلى الأكثرية التى يتمتع بها الديمقراطيون فى مجلس النواب سيصبح ترامب، الأربعاء، ثالث رئيس أمريكى يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون فى 1868 وبيل كلينتون فى 1998.