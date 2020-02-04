الرئيس البوليفى السابق يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في مايو المقبل، فيما لا يحق له الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحسب معلومات نشرت على موقع المحكمة الانتخابية
وأصدرت رئيسة بوليفيا الموقتة جانين أنييز، في نوفمبر الماضي، قانون الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، يمنع كل شخص سبق أن تولى ولايتين متتاليتين على رأس البلاد الترشح لولاية ثالثة، ليغلق هذا البند الباب أمام ترشح إيفو موراليس من جديد، بعدما تولى أصلا ثلاث ولايات.
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