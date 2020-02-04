اتفاق على تحويل هدنة ليبيا إلى وقف دائم للنار

وافق ممثلو طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا. وقال غسان سلامة للصحفيين «تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه»، وذلك في المحادثات التي يشارك فيها خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق الوطني، وخمسة يمثلون القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر». وقال سلامة «بدأنا أمس المناقشات معهم، سعيا لجعل الهدنة قابلة أكثر للصمود ومعرضة أقل للانتهاك من الطرفين»، وتابع إن «هناك إرادة حقيقية لأن يجلس الطرفان سويا ويبدآ التفاوض»، وأضاف «حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة لكل من الطرفين لكني متأكد أن الوقت سيحين كي يجلس الطرفان سويا».

تخوفات

ذكر موقع عرب وويكلى، إن التدخل التركي في ليبيا واستغلال أنقرة للمقاتلين من سورية لمحاربة الجيش الوطني الليبي يثير تخوفات من إمكانية استغلال الحدود التي يسهل اختراقها بين شمال دارفور في السودان وتشاد مع ليبيا واستخدامها كطريق من أجل توفير الإمداد والدعم للميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبي.

وأشار الموقع إلى أن هذه السيناريوهات واضحة عندما أعلنت مصادر أمنية سودانية عن ضبط أسلحة كانت متجهة إلى ليبيا على ما يبدو إلى جانب الاستيلاء على الشحنة، فيما ألقت قوات الدعم السريع السودانية القبض على العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الأفراد الذين يحملون جوازات سفر تركية.

اجتماعات اللجنة

دعا غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا، ودعا إلى استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية بشأن ليبيا لتخطي الفجوة بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن محادثات جنيف تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار، كاشفا عن عقد المحادثات بشأن الشق السياسي بعد أسبوعين.

وشدد «سلامة» في المؤتمر الصحفي في فيينا، على اتخاذ موقف صارم بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، فيما تلقى إنتاج النفط في ليبيا ضربات كبيرة، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم احترام قرار حظر الأسلحة الذي فرض في مؤتمر برلين.

أزمة النفط

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قال مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميا أمس بسبب عمليات إغلاق، مضيفاً أن الإنتاج سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا، إذا استمر التوقف، من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في وقت سابق.

تركيا والمرتزقة

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري عن مقطع فيديو يظهر فيه ضابط مخابرات تركي، يشرح لما قال عنهم إنهم مرتزقة سوريون، كيفية عمليات التفجير والتفخيخ، ووفقا للفيديو الذي نشره اللواء المسماري، عبر صفحته على فيسبوك، فإن العقيد غازي ضابط مخابرات تركي، آمر العمليات التركية في طرابلس متحدثا بالعربية يشرح كيفية التفخيخ لعناصر سورية. وكان اللواء المسماري، قال خلال مؤتمر صحفي إن العقيد غازي يجيد الحديث بالعربية، غير أنه لا يستطيع الكتابة بها، وأنه قائد عمليات المرتزقة في طرابلس، نقل عن العقيد غازي وصفه لضابط تركي آخر يدعى «أبوالفرقا» بأنه يعتبر الحاكم العسكري التركي في طرابلس، ويطلق عليه «سليماني تركيا».

مأزق توقف إنتاج النفط

إنتاج النفط الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميا

الإنتاج سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا

إنتاج الوقت السابق كان بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا