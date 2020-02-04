الشرعية اليمنية: الجسر الجوي الطبي خطوة إنسانية

اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، تدشين الجسر الجوي الطبي خطوة إنسانية جاءت بعد رفض الميليشيا الحوثية لمبادرات وفد الحكومة المتكررة وآخرها في مشاورات السويد لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ‏هذه الخطوة الإنسانية تؤكد حرص الحكومة وتحالف دعم الشرعية على التخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتسهيل سفرهم لتلقي العلاج، لافتاً إلى وصول أولى رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية بالتنسيق مع الحكومة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى العاصمة الأردنية عمان تقل مجموعة من المرضى «دفعة أولى» من الحالات المرضية والأمراض المستعصية مع مرافقيهم.

وضع آلية

شدد الإرياني على ضرورة وضع آلية لضمان تمكن كافة الحالات المرضية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية من الاستفادة من الجسر الجوي وعدم احتكاره في حالات خاصة بالميليشيا، وضمان التدقيق في هويات المستفيدين ومرافقيهم للحيلولة دون استخدامه لأغراض سياسية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

‏وثمن الوزير اليمني الجهود التي بذلها التحالف بقيادة السعودية والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية لتسيير الجسر الجوي ضمن جهود تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني. وكانت الأمم المتحدة قد رحبت بتدشين الجسر الطبي الجوي الذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

وعبرت عن امتنانها لجهود المملكة العربية السعودية في هذا الإجراء الإنساني، والبلدين المضيفين وهما المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. جاء ذلك في بيان مشترك للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني. وأكد البيان أن الأمم المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار الجسر الطبي الجوي كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشعب اليمني حتى يتم التوصل إلى حل أكثر استدامة في المستقبل القريب.

طائرات الرحمة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج، ويتعاون التحالف، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين الماضي، أن هذه الخطوة «تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية».

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مقذوفات حوثية

على صعيد آخر، أكد مصدر عسكري أن مقذوفاً أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت الميليشيا زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيداً لإتلافها وتفجيرها.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن المصدر، أنه تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف، فيما أكد عدم وجود أي خسائر في الأرواح. يأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني مع ميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال في نهم وصرواح وهيلان.

طائرات الرحمة لنقل المرضى اليمنيين

الجسر الجوي الطبي خطوة إنسانية

الحوثي رفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء

تعكس حرص الحكومة والتحالف على تخفيف معاناة المواطنين

الأمم المتحدة رحبت بتدشين الجسر الطبي الجوي