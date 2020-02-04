إيران تعترف بخنق العقوبات لاقتصادها

بعد ما ظل النظام الإيراني ينكر بشكل متكرر تأثير العقوبات الأمريكية علی اقتصاد البلاد، اعترف نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بعدم تمكن طهران من نقل أي أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية.

وفقاً لوكالة «إيسنا»، فقد أكد جهانغيري، أمس، أن «الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم».

وأضاف: «أشد العقوبات تلك التي تفرضها الأمم المتحدة حيث علی جميع الدول الالتزام بها، لكن عقوبات أمريکا تكون أهم أحياناً من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي».

عقوبات قاسية

واعتبر جهانغيري أن العقوبات علی النفط الإيراني هي الأقسى لحد الآن، قائلاً: «نواجه اليوم عقوبات أمريکية لاقت أکبر وأقوی متابعة لتنفيذها في جميع أنحاء العالم، إلی حد أنهم يتابعون الناقلات التي تحمل النفط الإيراني ويتصلون بمسؤولي الدول التي تستقبلها لإيقافها».

ووصف إيصال الدواء عن طريق قناء سويسرية إلی إيران بـ»الدعاية»، لافتاً: «حجم الدواء الذي دخل إيران خلال هذا العام كان بقيمة 3 مليارات دولار وقد دفعنا تكاليفه».