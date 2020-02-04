مصارف لبنانية تخفض سقف السحب

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة 50% بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ مودوعون، في إجراء جديد يأتي في خضم شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.

وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، مما فاقم غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.

وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع العام بنسبة خمسين في المائة، وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.